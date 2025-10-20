Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este lunes 20 de octubre de 2025

Previsión climática

En Córdoba hoy, el clima presentará una jornada con cielos parcialmente nublados y temperaturas frescas. Durante la mañana, se esperan temperaturas mínimas alrededor de los 7.3°C, lo cual marcará una leve diferencia respecto a días anteriores. Los vientos serán moderados, con una velocidad máxima de 14 km/h, proporcionando una jornada relativamente tranquila para quienes decidan salir temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Por la tarde y noche, las condiciones climáticas mantendrán una tendencia similar. Las temperaturas máximas alcanzarán los 21.9°C, ofreciendo una relativa calidez, aunque el cielo parcialmente nuboso podrá dar lugar a momentos de sol. La humedad tendrá una presencia destacable, acumulando un máximo cercano al 54%. Es recomendable estar preparado para cambios bruscos en el ambiente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 20 de octubre de 2025

El amanecer está previsto a las 7:42 y el atardecer llegará a las 18:21, ofreciendo un día completo para disfrutar de las actividades al aire libre. Es importante destacar que la fase lunar actual es menguante, afectando mínimamente la cantidad de luz nocturna disponible.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Córdoba

Se recomienda realizar actividades al aire libre durante las primeras horas de la tarde, cuando las temperaturas sean más cálidas. Llevar abrigo ligero siempre es una buena opción para adaptarse a cambios de temperatura. No olvide proteger su piel si planea estar expuesto al sol durante extensos periodos.