Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este lunes 20 de octubre de 2025

Clima Salta Hoy

El clima en Salta durante la mañana de este lunes 20 de octubre de 2025 presentará un panorama mayormente nuboso, con temperaturas mínimas de 3.4°C. No se esperan precipitaciones, y los vientos soplarán a una velocidad promedio de 8 km/h. La humedad será del 91%, lo que puede generar sensación de frío, a pesar del cielo parcialmente despejado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Para la tarde y noche, el clima en Salta se mantendrá sin probabilidades de lluvia. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 21.2°C. Aunque no se esperan lluvias, el viento aumentará, alcanzando rachas de hasta 9 km/h, proporcionando una sensación más fresca hacia la noche.

El cielo estará claro, una buena oportunidad para aquellos interesados en observaciones astronómicas, ya que la humedad disminuirá ligeramente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 20 de octubre de 2025

El sol asomará a las 08:03 y se pondrá a las 18:40. Este es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre antes del atardecer, aprovechando el día con temperaturas moderadas.