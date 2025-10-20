Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este lunes 20 de octubre de 2025

Clima hoy

Pronóstico del tiempo para la mañana en Santiago Del Estero

En la mañana de este lunes en Santiago Del Estero, el clima se presentará como parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 9.5°C y un máximo de 22°C. No se espera precipitación alguna, lo que sugiere un inicio de día seco y con viento moderado, con velocidades de hasta 26 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Hacia la tarde y la noche, el clima seguirá siendo estable. El cielo permanecerá mayormente nublado, pero sin indicios de lluvia. El viento podrá alcanzar velocidades de hasta 21 km/h, brindando una brisa refrescante. Las temperaturas se sentirán agradables, permitiendo actividades al aire libre.

Observaciones astronómicas: a qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 20 de octubre de 2025

El amanecer en Santiago Del Estero está programado para las 08:04 y el atardecer llegará a las 18:29. Para los entusiastas de la astronomía, esta transición ofrecerá cielos despejados para la contemplación estelar. La fase lunar se encuentra en un período armónico, añadiendo un interés especial para los observadores del cielo.