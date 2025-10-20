Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este lunes 20 de octubre de 2025

Clima hoy

El clima hoy en Tucumán nos trae un amanecer con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas comenzarían en los 8.5°C, ofreciendo una mañana fresca. La humedad relativa del ambiente se mantendrá en un 41%, proporcionando una sensación térmica estable, mientras que el viento soplará a una velocidad máxima de 7 km/h, lo que podría intensificarse levemente a lo largo del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Avanzada la tarde, se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con una temperatura que alcanzará hasta los 22.4°C. Aunque hay escasas probabilidades de precipitaciones, el cielo permanecerá parcialmente cubierto. Al caer la noche, se podrá ver una luna creciente que emergió a las 17:56 y se ocultará nuevamente a las 07:33 del día siguiente.

Observaciones astronómicas

Este lunes 20 de octubre, la salida del sol será a las 08:06 y se pondrá a las 18:35, dibujando un día ideal para disfrutar de las actividades al aire libre. Considera disfrutar de estos momentos de luz con un buen resguardo, ya que las temperaturas variarán entre una mínima de 8.5°C por la mañana y una máxima de 22.4°C por la tarde.