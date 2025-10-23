Ofrecen entrañas de medio metro: dónde queda el bodegón cerca de CABA con precios accesibles y platos abundantes

La gastronomía argentina es una de las mejores del mundo y, si se suma la buena atención, el público siempre quiere volver al lugar.

En este sentido, la Ciudad de Buenos Aires tiene cientos de bodegones que brindan servicios de excelente calidad, precio y gusto para todo tipo de comensales. Pero, en la provincia de Buenos Aires, muy cerca de la General Paz y a pocos minutos del Obelisco, hay un bodegón escondido que ofrecen entrañas de medio metro.

Así, no solo lo describe una clienta, sino que lo demuestra midiéndolo con un centímetro. Hay “platos de tamaño descomunal. Por supuesto que medimos todo con el centímetro”, contó Yanina Vázquez, influencer gastronómica que quedó impresionada con la calidad y tamaño de los platos.

“El lugar está manejado hace nueve años por Fer y Belu, una pareja apasionada por la comida”, cuenta a través de su Instagram @amantesdelmorfi. Este rincón está ubicado en Martínez y se llama Club Bodegón.

Un dato no menor, que hace que el lugar tenga buenos platos a base de pescados, es que los dueños del espacio también tienen una pescadería propia, “así que el pescado llega fresco y vos comes cómodo”.

De esta forma, la protagonista de la historia deja la invitación, o al menos, la curiosidad instalada para contemplar la opción, y así, tener una nueva y buena “excusa” para planificar una salida gastronómica para pasear cerca del Obelisco.

El menú del bodegón

El restaurante cuenta con menús variados, destacándose el pescado y los cortes de carnes. Estos son algunos de los platos y precios de la carta:

Porción de rabas: $25.000

Muzzarellas rebozadas: $20.000

Milanesa a la pizza con guarnición para 4 (mitad roquefort y Fugazzeta): $60.000

Bife de chorizo con guarnición para dos personas: $40.000

Entraña con guarnición para dos personas: $45.000

Salmón rosado 600 g con guarnición para dos personas: $60.000

La atención es buena como la comida y los precios razonables. Por eso, viajar hasta Rodríguez Peña 941 en Martínez es un buen plan, pero ojo, abre de martes a sábado, de 20:00 a 23:00 horas.

Club Bar Bodegón. Foto: Instagram/clubbar.bodegon

Sobre este punto, en la cuenta oficial del lugar explican: “Trabajamos con un solo turno, el de la noche, porque nos gusta que cada cliente viva su experiencia como en su casa, como parte de nuestra familia y disfrute del momento”. Por eso, hay que reservar la mesa para vivir la experiencia culinaria, lo cual no es un detalle menor.