Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este miércoles 29 de octubre de 2025

Pronóstico diario
Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 29 de octubre de 2025, 06:01

Condiciones climáticas para hoy

En Buenos Aires, la mañana comenzará con un clima mayormente despejado. Las temperaturas mínimas rondarán los 5.6°C, presentando una sensación de frescura en el aire. Se espera que los vientos tengan una velocidad promedio de 10 km/h, lo que contribuye a una brisa ligera y agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Hacia el mediodía y durante la tarde, el clima continuará siendo parcialmente nuboso y las máximas alcanzarán los 15.7°C. La humedad pronosticada es del 92%, por lo que recomendamos tomar precauciones si se planean actividades al aire libre.

También podría interesarte

Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este miércoles 29 de octubre de 2025

Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este miércoles 29 de octubre de 2025

Horóscopo de Aries de hoy: miércoles 29 de octubre de 2025

Horóscopo de Aries de hoy: miércoles 29 de octubre de 2025

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Buenos Aires

Para aquellos que planean salir durante todo el día, es aconsejable llevar ropa liviana por la mañana y algo más abrigado para la tarde. Además, dado el nivel de humedad, se sugiere mantenerse hidratado y considerar la posibilidad de lluvias ligeras al final del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 29 de octubre de 2025

El sol hará su aparición en el horizonte a las 06:05, marcando el comienzo del día, y se ocultará a las 17:52, brindando aproximadamente 12 horas de luz solar. Se recomienda a los amantes de las observaciones astronómicas preparar su equipo antes del anochecer para aprovechar al máximo las condiciones celestes despejadas.