Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este miércoles 29 de octubre de 2025

Pronóstico diario

Condiciones climáticas para hoy

En Buenos Aires, la mañana comenzará con un clima mayormente despejado. Las temperaturas mínimas rondarán los 5.6°C, presentando una sensación de frescura en el aire. Se espera que los vientos tengan una velocidad promedio de 10 km/h, lo que contribuye a una brisa ligera y agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Hacia el mediodía y durante la tarde, el clima continuará siendo parcialmente nuboso y las máximas alcanzarán los 15.7°C. La humedad pronosticada es del 92%, por lo que recomendamos tomar precauciones si se planean actividades al aire libre.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Buenos Aires

Para aquellos que planean salir durante todo el día, es aconsejable llevar ropa liviana por la mañana y algo más abrigado para la tarde. Además, dado el nivel de humedad, se sugiere mantenerse hidratado y considerar la posibilidad de lluvias ligeras al final del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 29 de octubre de 2025

El sol hará su aparición en el horizonte a las 06:05, marcando el comienzo del día, y se ocultará a las 17:52, brindando aproximadamente 12 horas de luz solar. Se recomienda a los amantes de las observaciones astronómicas preparar su equipo antes del anochecer para aprovechar al máximo las condiciones celestes despejadas.