Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este miércoles 29 de octubre de 2025

Clima Córdoba

Para la mañana de hoy en Córdoba, el clima se presenta parcialmente nuboso. Se espera máxima tranquilidad en cuanto a precipitaciones, ya que no hay lluvia pronosticada y el nivel de humedad se mantendrá alrededor del 54%. La temperatura mínima será de 7.3°C, alcanzando posiblemente hasta una máxima de 21.9°C.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Por la tarde y hacia la noche, se mantendrá el cielo parcialmente cubierto, con una leve probabilidad de lluvias dispersas hacia el final del día. Los vientos soplarán con una velocidad media de 12 km/h, lo que hará que la sensación térmica se mantenga agradable. La temperatura máxima para el día de hoy se estima en 21.9°C, mientras que el termómetro podría bajar hasta los 7.3°C en las horas más frías.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Córdoba

Se recomienda llevar una chaqueta ligera en horas de la mañana, debido a las bajas temperaturas que podrían sentirse, y un paraguas por precaución en caso de lluvias hacia la noche. La nubosidad y los vientos moderados otorgarán un clima perfecto para realizar actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 29 de octubre de 2025

El sol hará su aparición en el horizonte a las 8:12 AM, y se despedirá al finalizar la jornada a las 18:21 PM. Estos aspectos astronómicos permitirán disfrutar de más de 10 horas de luz solar hoy.