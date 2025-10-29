Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este miércoles 29 de octubre de 2025

Clima diario

El clima de Jujuy este miércoles traerá variedad en el tiempo. Durante la mañana, las condiciones meteorológicas anuncian cielos parcialmente nubosos, con una temperatura mínima de 4.2°C. Se espera que los vientos alcancen una velocidad máxima de 10 km/h. La humedad estará alrededor del 46%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Para la tarde y la noche, las nubes persistirán en el cielo jujeño. Las temperaturas aumentarán, alcanzando hasta 18.4°C. Los vientos podrían intensificarse ligeramente, con ráfagas de hasta 13 km/h. La humedad en estos momentos del día será menor, facilitando una noche relativamente fresca en Jujuy. No se esperan precipitaciones en esta jornada, lo que brindará un clima estable para los habitantes y visitantes de la región.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Jujuy

Se sugiere vestir en capas, teniendo en cuenta las diferencias de temperatura entre la mañana y la noche. Dado que no se prevén lluvias, es una oportunidad ideal para realizar actividades al aire libre, siempre con precaución respecto a los cambios de temperatura.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 29 de octubre de 2025

El sol saldrá a las 8:01 y se pondrá a las 18:41 en Jujuy. Aprovecha las horas de luz solar y planifica tus actividades diarias teniendo en cuenta estos horarios.