Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este miércoles 29 de octubre de 2025

Clima y Tiempo
Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 29 de octubre de 2025, 06:05

La clima para este miércoles 29 de octubre de 2025 en Misiones, comenzará con un tiempo relativamente agradable. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas que llegarán a los 6.8°C. No se espera lluvia, lo que hace que las condiciones sean ideales para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

En horas de la tarde, el clima en Misiones continuará presentando cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en los 18.2°C. Aunque no se pronostican precipitaciones, se sugiere llevar abrigo ligero en caso de enfriamiento hacia la noche. Los vientos serán suaves, con una velocidad que rondará los 5 km/h.

A medida que el día avance hacia la noche, el clima mantendrá su estabilidad. Si planeas una salida nocturna, podrás disfrutar de condiciones meteorológicas amigables para paseos o actividades recreativas.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 29 de octubre de 2025: El sol hará su aparición a las 07:30 AM y se pondrá a las 05:57 PM. Estos tiempos astronómicos brindan un día bastante equilibrado de luz solar en Misiones.