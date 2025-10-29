Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este miércoles 29 de octubre de 2025

El clima en Santa Fe hoy presenta un panorama de variables condiciones. Durante la mañana, el cielo estará mayoritariamente claro. Las temperaturas mínimas se esperan en torno a los 7.9°C, con una humedad del 85% que podría hacer la sensación térmica más fresca. El viento será bastante moderado, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h, lo cual es significativo para esta época del año. Se recomienda usar ropa adecuada para las bajas temperaturas y prestar atención a las ráfagas de viento.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Por la tarde y noche, el clima en Santa Fe se mantendrá parcialmente nuboso. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 18.5°C, ofreciendo un contraste cálido en relación con la mañana. Sin embargo, el viento continuará fuerte, con velocidades cercanas a los 21 km/h, por lo que será crucial tomar precauciones si se realizan actividades al aire libre.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Santa Fe

Dado el variado clima de hoy, es recomendable llevar una capa extra en caso de que refresque y considerar evitar exposición prolongada a las corrientes de aire, especialmente para personas sensibles al viento.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 29 de octubre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, la salida del sol está prevista para las 07:59 mientras que la puesta será a las 18:06, permitiendo un tiempo considerable para disfrutar de la luz del día pese al clima nuboso de hoy.