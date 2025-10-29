Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este miércoles 29 de octubre de 2025

Clima en Tucumán
Por Canal 26
miércoles, 29 de octubre de 2025, 06:06

En la mañana de hoy, los residentes de Tucumán experimentarán un clima con condiciones particularmente suaves. Se prevé un cielo parcialmente nuboso, acompañando una temperatura mínima que rondará los 8.5°C. La humedad alcanzará un nivel máximo de 80%, lo que podría hacer que las temperaturas se perciban ligeramente más frescas de lo que el termómetro indica.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Durante la tarde, el termómetro alcanzará su pico con una máxima de22.4°C. Las nubes continuarán dominando el cielo, manteniendo el estado de parcialmente nuboso. La noche no traerá grandes cambios en cuanto a las condiciones meteorológicas, y la temperatura descenderá gradualmente, ofreciendo un ambiente fresco y agradable. La velocidad del viento irá en aumento, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 11 km/h.