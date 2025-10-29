Tras el frío, lluvias intensas con caída de granizo y actividad eléctrica en Buenos Aires: las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional alertó por fuertes precipitaciones que impactarán en un área amplia del territorio bonaerense.

Lluvias en Buenos Aires. Foto: NA

Luego de la drástica baja en las temperaturas que marcaron los termómetros en Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alerta que indica que el clima no mejorará en los próximos días en la provincia más habitada de la República Argentina.

El organismo encargado de predecir el tiempo en el territorio nacional avisó que hay posibilidad de caída de granizo en determinadas zonas de la provincia de Buenos Aires. La advertencia también tiene en cuenta fuertes ráfagas de viento.

Lluvias y tormentas. Foto: NA/Daniel Vides.

En este contexto, el norte del Área Metropolitana permanecerá bajo alerta por tormentas, incluyendo a Vicente López, San Fernando y San Isidro. A su vez, se verán afectados los municipios del oeste, entre ellos San Martín, San Miguel, José C. Paz, Hurlingham, Moreno, Morón y La Matanza.

Finalmente, los partidos del sur también estarán alcanzados por la misma advertencia, como Lomas de Zamora, Avellaneda, Quilmes, Ezeiza, Cañuelas y La Plata. En contraste, el resto de la provincia de Buenos Aires no registrará precipitaciones durante esta semana.

Por si fuera poco, el Servicio Meteorológico Nacional anunció que se vienen lloviznas para este miércoles 29 de octubre que impactarán no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino también en muchas localidades del conurbano bonaerense.

El pronóstico para lo que queda de semana en Buenos Aires