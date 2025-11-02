Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 2 de noviembre de 2025

Clima diario

Condiciones climáticas para la mañana

Hoy en la Ciudad de Buenos Aires, el día comenzará con parcialmente nublado, manteniendo la frescura de la madrugada. Se espera que las temperaturas oscilen entre los 8.6°C y alcanzarán un máximo de 16°C. Las condiciones permanecerán estables sin precipitaciones durante esta franja horaria, y la humedad relativa se mantendrá en torno al 66%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Hacia la tarde y noche, se espera que el clima continúe con características similares, con ausencia de precipitaciones. Las temperaturas mínimas se irán alrededor de los 8.6°C, mientras que los vientos soplarán con una intensidad moderada alcanzando velocidades de hasta 12 km/h. Se recomienda estar atentos a los cambios en el clima y disfrutar de las actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 2 de noviembre de 2025

El amanecer en la Ciudad de Buenos Aires será alrededor de las 7:28, y el ocaso está programado para las 17:50. Estos eventos astronómicos marcados contribuirán a un día con poca cantidad de horas de luz, lo cual puede aumentar la percepción de frescura en el clima.