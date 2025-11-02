Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este domingo 2 de noviembre de 2025

Hoy en Corrientes, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso a lo largo del día. Durante la mañana, se esperan temperaturas agradables, comenzando con mínimas de 8.2°C y alcanzando máximas de 18.8°C en la tarde. El viento soplará suavemente, lo que sumado a la baja probabilidad de lluvia, garantiza una jornada tranquila.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

A medida que avance la tarde y llegue la noche, mantendremos un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas continuarán en su rango confortable, gracias al predominio del buen tiempo. Los vientos no serán un problema, soplando a una velocidad máxima de 9 km/h.

Si deseas disfrutar de actividades al aire libre, sería un buen día para hacerlo, asegurándote de llevar una chaqueta ligera por la mañana.

Hoy el sol saldrá a las 07:42 y se pondrá a las 18:08, brindando un día pleno con largas horas de luz solar.