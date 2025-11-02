Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este domingo 2 de noviembre de 2025

Clima Local

Clima en la mañana

Durante la mañana de este domingo, el clima en La Pampa se presentará con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas que rondarán mínimas de 7.1°C. El ambiente será relativamente fresco, con sensaciones térmicas agradables para quienes salgan temprano. La humedad relativa será del 40%, lo que otorgará una sensación bastante cómoda para esta época del año. Los vientos, predominando del sector norte, alcanzarán una velocidad media de 14 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Por la tarde y noche las condiciones climáticas apenas variarán. Se prevé que la temperatura máxima alcance los 18.4°C, con un cielo que persistirá parcialmente cubierto, aunque sin probabilidades de precipitaciones importantes. La humedad, por su parte, se mantendrá en niveles del 40%, ofreciendo un confort climático adecuado para desarrollar actividades al aire libre. El viento se intensificará ligeramente alcanzando ráfagas máximas de hasta 29 km/h al final del día, lo cual es una señal para tomar precauciones especialmente si se tiene un evento al aire libre planeado.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 2 de noviembre de 2025

Los habitantes y visitantes de La Pampa podrán disfrutar de un bonito amanecer a las 07:59, mientras que la puesta de sol está programada para las 18:08. Estos horarios destacan por alargar aún lo que queda de las tardes soleadas en la región antes de que el otoño sintonice con sus tonos más oscuros.

Es importante mencionar que, aunque el día se prevé tranquilo, es recomendable siempre llevar una prenda ligera o una chaqueta para el atardecer donde la temperatura puede descender bruscamente.