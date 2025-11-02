Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este domingo 2 de noviembre de 2025

Tiempo actual

Pronóstico del clima para hoy en la mañana en Santa Fe

En la mañana de este domingo 2 de noviembre de 2025, Santa Fe se presenta con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C. No se esperan precipitaciones durante esta primera parte del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Ya entrada la tarde, se espera que el cielo continúe mayormente cubierto y las temperaturas máximas podrían alcanzar los 18.5°C. Durante la noche, el viento alcanzará velocidades de hasta 21 km/h, proporcionando una sensación térmica algo más fresca. La humedad relativa en el ambiente se mantendrá estable, alrededor del 85%. Así que prepara un abrigo ligero si planeas salir al anochecer.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 2 de noviembre de 2025

Para los interesados en observaciones astronómicas, el amanecer en Santa Fe está previsto para las 07:59, mientras que el ocaso será a las 18:06. Esta información es ideal para planificar actividades al aire libre y disfrutar de la belleza de un atardecer otoñal.