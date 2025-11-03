Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este lunes 3 de noviembre de 2025
Mañana en Ciudad De Buenos Aires
Hoy en Ciudad De Buenos Aires, el clima se mantendrá parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas tocarán los 8.6°C, y se espera que la humedad alcance un máximo del 78%. Es recomendable llevar una campera ligera por las bajas temperaturas matutinas.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires
Para la tarde y noche, el escenario climático no presentará cambios significativos. Se prevé que las temperaturas suban a un máximo de 16°C. Los vientos oscilarán entre los 5 y 8 km/h, lo que dará una cierta frescura al final del día. La humedad se mantendrá alta, por lo cual es aconsejable tener un paraguas a mano, aunque las probabilidades de lluvia son insignificantes.
Hoy, el amanecer está previsto a las 07:57, mientras que el atardecer será a las 17:50. Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, la fase de la luna será un buen indicador del tiempo perfecto para la observación. La luna alcanzará su punto más alto a las 17:04.