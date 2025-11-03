Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este lunes 3 de noviembre de 2025

Clima de hoy

Mañana en Ciudad De Buenos Aires

Hoy en Ciudad De Buenos Aires, el clima se mantendrá parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas tocarán los 8.6°C, y se espera que la humedad alcance un máximo del 78%. Es recomendable llevar una campera ligera por las bajas temperaturas matutinas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Para la tarde y noche, el escenario climático no presentará cambios significativos. Se prevé que las temperaturas suban a un máximo de 16°C. Los vientos oscilarán entre los 5 y 8 km/h, lo que dará una cierta frescura al final del día. La humedad se mantendrá alta, por lo cual es aconsejable tener un paraguas a mano, aunque las probabilidades de lluvia son insignificantes.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 3 de noviembre de 2025

Hoy, el amanecer está previsto a las 07:57, mientras que el atardecer será a las 17:50. Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, la fase de la luna será un buen indicador del tiempo perfecto para la observación. La luna alcanzará su punto más alto a las 17:04.