La pollera de jean no va más: cuál es la nueva tendencia más cómoda y liviana para este verano

Esta temporada de verano 2026 trae tendencias renovadas y una vuelta de tuerca en el guardarropa. Descubrí cuál es la prenda clave para estar a la moda sin sufrir el calor.

Pollera de jean, falda de jean, pollera. Foto: Freepik.

Hay prendas que, por más sutiles que sean, logran robarse todas las miradas. Para esta temporada de verano, una silueta en particular vuelve a instalarse con fuerza en los todos guardarropas. Con un aire romántico y una sutil elegancia, esta tendencia se convierte en la favorita indiscutida para combatir el calor, diciéndole adiós a las clásicas faldas de jean.

Se trata de las faldas con volados, que prometen ser la favorita de quienes buscan confort, elegancia y sobre todo comodidad. Además, se adaptan a cualquier ocasión, desde una noche elegante hasta una salida informal.

Las faldas con volados, la nueva prenda tendencia para este verano

Las faldas con volados le quitaron el lugar a las de jean gracias a su versatilidad. Se pueden combinar con cualquier remera, top, camperita, y quedan elegantes con zapatillas, borcegos y hasta zapatos. Además, los volados realzan cualquier look.

Faldas con volados. Foto: Freepik

Otra ventaja de esta prenda es la comodidad, ya que está fabricada con materiales livianos y los cortes hacen que sean ideales para soportar el calor del verano.

Cómo incorporar faldas con volados a los looks de día y de noche

Las faldas con volados vuelven a posicionarse como una de las prendas más versátiles de la temporada. Románticas, femeninas y con movimiento, pueden adaptarse tanto a un look relajado de día como a un outfit más sofisticado para la noche. A continuación, algunas ideas para sumarlas al guardarropa diario.

Looks de día:

Durante el día, las faldas con volados funcionan muy bien con prendas simples y cómodas. Una opción clásica es combinarlas con una remera básica y zapatillas urbanas, ideal para un look fresco y sin esfuerzo. Las musculosas de algodón o los tops de punto también acompañan bien este tipo de falda, especialmente cuando hace mucho calor.

Faldas con volados. Foto: Freepik

Para quienes buscan algo más pulido, una camisa oversize usada por dentro —o apenas remetida— aporta un aire relajado pero prolijo, perfecto para una oficina informal. En días más fríos, un sweater liviano o un buzo tejido equilibra el volumen de los volados sin recargar el conjunto. Botitas, chatitas o sandalias bajas completan el look.

Looks de noche:

Por la noche, la falda con volados puede transformarse en la protagonista del outfit. Combinada con un body escotado, un top lencero o un diseño satinado, gana un toque más sofisticado. Las sandalias de taco fino, los stilettos o los borcegos con plataforma ayudan a estilizar la silueta y elevar el look.

Faldas con volados. Foto: Freepik

Otra alternativa es sumar un blazer entallado, que aporta estructura y contraste. Para quienes prefieren algo más urbano, la campera de cuero es ideal: equilibra el costado romántico de los volados y le da un aire moderno. Un total black con accesorios metálicos también es una apuesta segura para salidas nocturnas.