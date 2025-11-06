Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este jueves 6 de noviembre de 2025

Clima hoy
Canal 26
Por Canal 26
jueves, 6 de noviembre de 2025, 06:01

Estado del clima por la mañana

En Chubut, la mañana iniciará con un clima fresco y algo nublado. Las temperaturas mínimas rondarán los 7°C. No se esperan precipitaciones significativas. La clima será estable con una humedad del 47%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Para la tarde, las nubes se mantendrán, pero las temperaturas subirán alcanzando hasta 14°C. Los vientos estarán presentes a lo largo del día, con una velocidad media ajustada a 31 km/h, aumentando durante la noche. Al caer la noche, el cielo conservará su portada de nubes, brindando una sensación térmica moderada.

Se recomienda llevar abrigo ligero, especialmente durante las primeras horas del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 6 de noviembre de 2025

La salida del sol está prevista para las 8:49, mientras que la puesta se realizará a las 17:51. La luna saldrá a las 8:28 y se ocultará a las 16:57.