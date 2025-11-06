Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este jueves 6 de noviembre de 2025

Tiempo y clima

Clima en Córdoba esta mañana

La mañana en Córdoba comenzará con un clima parcialmente nuboso, y temperaturas alrededor de los 7.3°C. Aunque no se esperan lluvias significativas, la humedad estará presente con un valor máximo del 54%. El viento soplará con una velocidad moderada, alcanzando hasta 19 km/h. Es un día ideal para llevar una chaqueta ligera si planeas salir temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde y noche, el cielo continuará parcialmente nuboso con temperaturas que subirán hasta los 21.9°C. La humedad disminuirá ligeramente por la noche, pero los vientos podrían aumentar hasta 22 km/h, haciendo que la sensación térmica sea un poco más fresca. Se recomienda disfrutar de actividades al aire libre, pero estar preparado para un viento ocasionalmente fuerte.

Observaciones astronómicas

El amanecer se producirá a las 08:12, mientras que el atardecer será a las 18:21. Para los aficionados a la astronomía, es un buen momento para observar el cielo en busca de estrellas y planetas, especialmente si el tiempo se despeja un poco más al final del día.