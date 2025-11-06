Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este jueves 6 de noviembre de 2025

jueves, 6 de noviembre de 2025, 06:05

Pronóstico del tiempo para hoy en Río Negro

Este jueves, el clima en Río Negro presentará condiciones de parcialmente nublado durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.8°C, manteniendo un ambiente fresco al inicio del día. Con el transcurso de las horas, se pueden experimentar vientos de una media de 22 km/h, haciendo que la sensación térmica sea más fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

En la tarde, la temperatura alcanzará una máxima alrededor de los 17.1°C, todavía bajo un cielo mayormente nublado. No se espera precipitación significativa a lo largo del día, lo cual favorecerá las actividades al aire libre. Hacia la noche, las condiciones climáticas se mantendrán estables, con una baja probabilidad de lluvias y humedad

Recuerde que los cambios bruscos de temperatura pueden afectar la salud, por lo que es recomendable mantenerse bien hidratado y vestido acorde a las condiciones del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 6 de noviembre de 2025

A nivel astronómico, el sol saldrá a las 08:33 y se pondrá a las 17:51. La visibilidad nocturna será ideal para observar la luna creciente, que tendrá su salida a las 16:59 y se ocultará a las 08:09 del día siguiente.