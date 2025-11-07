Hasta qué hora siguen las lluvias en Buenos Aires este viernes 7 de noviembre

Según lo indicado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan precipitaciones a lo largo de toda la jornada. Cuándo se va el agua, en la nota.

Lluvia y viento en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA.

El viernes 7 de noviembre parece marcado por las lluvias, ya que desde la madrugada que aparecen distintas precipitaciones sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires. Sin embargo, el pronóstico reveló el horario en que se terminarán estos fenómenos y comenzarán a mejorar las condiciones.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional en su última actualización, este viernes 7 de noviembre se darán lluvias con distintas intensidades, dependiendo del horario. De todos modos, la gran recomendación es salir con un paraguas para no atravesar malos momentos.

Lluvias y tormentas en Buenos Aires. Foto: NA

A qué hora deja de llover en Buenos Aires este 7 de noviembre

En detalle, durante la tarde se esperan lluvias aisladas, con una probabilidad del 70%, que representa el peor momento de la jornada. Por la noche, disminuirá a lloviznas, en lo que aparece como la despedida del agua.

Desde la madrugada del sábado 8, el cielo pasará a estar mayormente nublado, algo que se mantendrá para las horas siguientes.

Más allá de lo que ocurra en el cielo, no habrá grandes cambios en la temperatura: la mínima esperada es de 13°, mientras que la máxima tocará los 18°. Además, habrá vientos de hasta 22 kilómetros por hora, con dirección del este y sudeste.

Lluvias en Buenos Aires durante el viernes 7 de noviembre. Foto: SMN

El clima en la Ciudad de Buenos Aires durante el próximo fin de semana

El clima en la Ciudad de Buenos Aires durante el próximo fin de semana presentará condiciones variables.

Clima extendido en Buenos Aires. Foto: SMN

El sábado 8 de noviembre comenzará con una mañana fría, marcada por los 11°, aunque hacia la tarde el tiempo mejorará y el sol se asomará parcialmente, permitiendo un leve ascenso de la temperatura hasta los 20°.

Finalmente, el domingo 9 de noviembre será la jornada más agradable del fin de semana: el cielo estará despejado y las temperaturas alcanzarán nuevamente los 20°, configurando un día ideal para disfrutar al aire libre y realizar actividades recreativas.

Alertas por tormentas en Argentina

Si bien Buenos Aires tendrá lluvias leves a lo largo del día, hay otras provincias que se encuentran bajo alerta por tormentas en Argentina este viernes 7 de noviembre.

Provincias de Argentina bajo alerta por fuertes tormentas. Foto: SMN

Según los datos del SMN, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones están bajo alerta amarilla por tormentas.

Además, sectores de Corrientes y Misiones también aparecen bajo una advertencia de color naranja, lo que indica que los fenómenos serán mucho más intensos.