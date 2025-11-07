Viernes pasado por agua en Buenos Aires: a qué hora llegan las peores lluvias este 7 de noviembre

Según lo indicado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan precipitaciones a lo largo de toda la jornada, aunque habrá un momento de mayor intensidad.

Lluvias; tormentas. Foto: NA (Daniel Vides)

La semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y sus alrededores terminará con lluvias. Tal como había advertido el pronóstico, se esperan distintas precipitaciones a lo largo del día, aunque se detalló el momento más intenso con respecto a la caída de agua.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional en su última actualización, este viernes 7 de noviembre se darán lluvias con distintas intensidades, dependiendo del horario. De todos modos, la gran recomendación es salir con un paraguas para no atravesar malos momentos.

Lluvias y tormentas en Buenos Aires. Foto: NA

En detalle, tanto por la mañana como por la noche se esperan lloviznas en Buenos Aires. Sin embargo, el peor momento estará durante la tarde: se esperan lluvias aisladas, con una probabilidad del 70%. Cabe aclarar que las mismas chances aparecen por la noche, aunque las llovizna harán que sean más leves.

Más allá de lo que ocurra en el cielo, no habrá grandes cambios en la temperatura: la mínima esperada es de 13°, mientras que la máxima tocará los 18°. Además, habrá vientos de hasta 22 kilómetros por hora, con dirección del este y sudeste.

Lluvias en Buenos Aires durante el viernes 7 de noviembre. Foto: SMN

El clima en la Ciudad de Buenos Aires durante el próximo fin de semana

El clima en la Ciudad de Buenos Aires durante el próximo fin de semana presentará condiciones variables.

Clima extendido en Buenos Aires. Foto: SMN

El sábado 8 de noviembre comenzará con una mañana fría, marcada por los 11°, aunque hacia la tarde el tiempo mejorará y el sol se asomará parcialmente, permitiendo un leve ascenso de la temperatura hasta los 20°.

Finalmente, el domingo 9 de noviembre será la jornada más agradable del fin de semana: el cielo estará despejado y las temperaturas alcanzarán nuevamente los 20°, configurando un día ideal para disfrutar al aire libre y realizar actividades recreativas.

Alertas por tormentas en Argentina

Si bien Buenos Aires tendrá lluvias leves a lo largo del día, hay otras provincias que se encuentran bajo alerta por tormentas en Argentina este viernes 7 de noviembre.

Provincias de Argentina bajo alerta por fuertes tormentas. Foto: SMN

Según los datos del SMN, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones están bajo alerta amarilla por tormentas.

Además, sectores de Corrientes y Misiones también aparecen bajo una advertencia de color naranja, lo que indica que los fenómenos serán mucho más intensos.