Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este viernes 7 de noviembre de 2025

Noticias del clima

Condiciones climáticas matutinas en Catamarca

Esta mañana en Catamarca, el clima se presenta con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se sienten a los 6.4°C, lo que hace necesario llevar un abrigo ligero al salir. La velocidad del viento será moderada, alcanzando una media de 33 km/h, por lo que es recomendable tomar precauciones al manejar.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Hacia la tarde, el clima continuará siendo parcialmente nublado, aunque no se espera precipitaciones. La temperatura máxima alcanzará los 23.7°C, lo cual es ideal para actividades al aire libre siempre y cuando se mantenga bien hidratado. Durante la noche, las condiciones estarán similares, pero se recomienda llevar un suéter, ya que la temperatura tenderá a bajar de nuevo.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 7 de noviembre de 2025

Hoy, el sol salió a las 08:12 y se pondrá alrededor de las 18:33. Este es un evento natural importante, ideal para los fotógrafos o aquellos interesados en apreciar un hermoso atardecer.