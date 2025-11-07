Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este viernes 7 de noviembre de 2025

Clima Córdoba Hoy

En Córdoba, el clima esta mañana muestra un escenario parcialmente nuboso con temperaturas mínimas en torno a los 7.3°C. La sensación térmica será fresca, ideal para usar un abrigo ligero. Los vientos soplarán a una velocidad media de 9 km/h, ayudando a mantener la atmósfera agradablemente fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Por la tarde, el tiempo mejorará ligeramente, alcanzando una temperatura máxima de 21.9°C. El cielo se mantendrá con algunas nubes dispersas, permitiendo disfrutar del aire libre. A medida que caiga la noche, las condiciones no variarán mucho, aunque el descenso de temperatura será notable, por lo que se recomienda abrigarse si se planean actividades al aire libre. La humedad durante el día será moderada, por lo que el clima se sentirá cómodo.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Córdoba

Es un buen día para actividades al aire libre, pero no olvides llevar una chaqueta cuando salgas. Para aquellos sensibles a los cambios de temperatura, un protector labial y crema hidratante pueden ser útiles. Si conduces, ten precaución con los cambios repentinos de temperatura que pueden afectar la visibilidad en la carretera.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 7 de noviembre de 2025

El sol hará su aparición a las 08:12, llenando de luz la mañana de Córdoba, y se ocultará hacia las 18:21, proporcionando otro espectacular atardecer.