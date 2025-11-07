Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este viernes 7 de noviembre de 2025

Clima Salta

Pronóstico del tiempo para Salta hoy

Hoy en Salta, el clima estará mayormente nublado con claros ocasionales. Durante la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 3.4°C, proporcionándonos un inicio de día bastante fresco. La temperatura máxima alcanzará los 21.2°C, creando un ambiente agradable a lo largo del día. Los vientos soplarán a una velocidad media de 8 km/h con ráfagas ocasionales. Además, la humedad durante el día alcanzará un valor máximo del 91%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Para la tarde y noche en Salta, se anticipa que continúe el cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas seguirán siendo agradables, oscilando cerca de los niveles máximos del día. Es un buen momento para disfrutar del aire libre manteniendo las precauciones necesarias contra los cambios bruscos de temperatura.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 7 de noviembre de 2025

Hoy, el amanecer tendrá lugar a las 07:28, mientras que el atardecer se producirá a las 18:40. Esto brinda un buen tiempo de luz diurna para llevar a cabo actividades al aire libre o simplemente disfrutar de un paseo matutino.