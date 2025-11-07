Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este viernes 7 de noviembre de 2025

Clima del día

Clima a la mañana en Santa Fe

Este viernes, 7 de noviembre de 2025, en Santa Fe, se prevé una mañana con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas estarán cerca de los 7.9°C, mientras que los vientos soplarán a una velocidad promedio de 21 km/h. La información meteorológica indica que la humedad máxima llegará al 85%, lo que puede influir en la sensación térmica durante el transcurso de la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

En la tarde y noche, el pronóstico en Santa Fe se mantiene con condiciones de cielo nuboso y una temperatura máxima que alcanzará los 18.5°C. La velocidad del viento seguirá marcando 21 km/h. Aunque las probabilidades de precipitaciones son nulas, recuerde estar preparado para posibles cambios en el clima. La humedad durante el día estará en torno al 40%, haciendo la jornada más llevadera.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 7 de noviembre de 2025

Las observaciones astronómicas para hoy indican que el sol saldrá a las 07:59 y se pondrá a las 18:06, lo que nos brindará un día con buen tiempo para disfrutar de actividades al aire libre.

Estos datos proveen una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza con cielos parcialmentes despejados.