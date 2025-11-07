Un truco poco conocido: el condimento que está en todas las cocinas y sirve para perfumar y limpiar las cañerías

Lo que comenzó como un consejo viral, terminó siendo una de las soluciones naturales más eficaces para el hogar. Los detalles.

Oregano en el desagüe. Foto: IA GEMINI

El orégano es una de las hierbas más populares de la cocina en la Argentina, pero encontró un nuevo rol dentro del hogar lejos de la cocina: mejorar el olor e incluso la higiene de los desagües. Lo que comenzó como un consejo casero viral en redes sociales, hoy es practicado por cada vez más personas que buscan soluciones naturales y económicas para mantener su casa fresca.

Este truco de tirar un puñado de orégano al desagüe se basa en dos características claves: su olor intenso y sus propiedades antibacterianas. Al mezclarse con el agua, libera un perfume natural que ayuda a neutralizar los olores desagradables de las cañerías y, al mismo tiempo, reduce la proliferación de bacterias y hongos que se acumulan con el tiempo.

Orégano en el desagüe. Foto: GROK

Además de ayudar a neutralizar los malos olores en el hogar, el orégano aporta otros beneficios importantes para el hogar. Su uso contribuye a mantener las tuberías más limpias y libres de microorganismos, gracias a sus propiedades antibacterianas y antifúngicas. Y, por otro lado, se trata de un método ecológico, ya que no requiere químicos agresivos, convirtiéndose en una alternativa segura y natural para quienes buscan hábitos más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.

Paso a paso, cómo aplicar correctamente el truco del orégano

Para aprovechar al máximo este método, se recomienda:

Usar pequeñas cantidades: un puñado de hojas secas es suficiente para un desagüe estándar.

Complementar con agua caliente: después de tirar el orégano, verter agua caliente ayuda a arrastrar los residuos y evitar acumulaciones.

Repetir ocasionalmente: no es necesario hacerlo todos los días; una vez por semana suele ser suficiente para mantener el aroma fresco.

Orégano.

Precauciones a tener en cuenta

Aunque el orégano es seguro y natural, no está exento de riesgos si se usa de manera excesiva: las hojas secas no se disuelven por completo, por lo que pueden acumularse en codos o uniones de las tuberías. Un exceso de residuos podría provocar obstrucciones a largo plazo.

Por otro lado, para las casas con cañerías antiguas, es recomendable combinar este truco con limpieza regular de desagües usando agua caliente o métodos mecánicos como desatascadores. Además, se puede mezclar con bicarbonato de sodio y vinagre para ayudar a limpiar y desodorizar las cañerías.

Tirar orégano al desagüe es un truco simple, económico y natural que cada vez gana más popularidad. Su aroma y propiedades antibacterianas ayudan a mantener las cañerías más frescas, pero siempre conviene usarlo con moderación para evitar obstrucciones.