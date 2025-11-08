Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este sábado 8 de noviembre de 2025

Pronóstico diario

El clima en Catamarca hoy, según las últimas previsiones, presentará cielos parcialmente nubosos con una temperatura mínima de 6.4°C durante la mañana. Los vientos alcanzarán velocidades de hasta 10 km/h, proporcionando una brisa agradable en la ciudad.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde, las temperaturas subirán alcanzando un máximo de 23.7°C. Los vientos continuarán soplando, incrementando su rapidez a 16 km/h, pero sin generar condiciones extremas. Hacia la noche, los cielos permanecerán parcialmente despejados, ofreciendo condiciones ideales para observaciones astronómicas con mínima contaminación lumínica.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 8 de noviembre de 2025

Hoy en Catamarca, el amanecer será a las 07:40, mientras que el atardecer será a las 18:53. Esto proporciona un buen margen de tiempo para disfrutar de actividades diurnas bajo luz natural.

Los cielos despejados sobre Catamarca hoy significan una excelente oportunidad para la observación estelar.