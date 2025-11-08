Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este sábado 8 de noviembre de 2025

Clima del día

Situación del clima en Córdoba

Hoy en Córdoba, el clima será variable. Se espera un cielo parcialmente nuboso, ideal para quienes disfruten de días no tan soleados. La temperatura mínima será de 7.3°C, aumentando gradualmente a lo largo de la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Por la tarde, la temperatura subirá hasta alcanzar unos agradables 21.9°C, con probabilidades de brisas suaves. El clima se mantendrá similar por la noche, con poca probabilidad de precipitaciones. Las condiciones serán óptimas para actividades al aire libre, pero se recomienda tener un abrigo ligero por si la temperatura desciende.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 8 de noviembre de 2025

Hoy, el sol saldrá a las 08:12 y se pondrá a las 18:21, proporcionando una clara visión del cielo durante la mayor parte del día.