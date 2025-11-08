Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este sábado 8 de noviembre de 2025

Clima en Jujuy

Clima hoy en Jujuy

Hoy en Jujuy, el clima se presentará con un estado parcialmente nuboso durante el día. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 4.2°C, mientras que las máximas llegarán hasta los 18.4°C. El viento soplará a velocidades de hasta 10 km/h. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse demasiado por la lluvia, ya que no hay precipitaciones pronosticadas para hoy.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde y noche, las condiciones no variarán demasiado. La nubosidad se mantendrá, aunque de manera ligera, permitiendo la presencia de claros en el cielo. La temperatura durante la noche se mantendrá cerca de los valores máximos de la tarde, proporcionando un ambiente confortable para actividades nocturnas. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera para quienes planeen salir, dado que la sensación térmica puede disminuir debido a los vientos.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 8 de noviembre de 2025

Para quienes disfrutan de las observaciones astronómicas, el amanecer en Jujuy será a las 08:01, mientras que el atardecer llegará a las 18:41. Aprovecha estas oportunidades para disfrutar de paisajes magníficos y del vínculo con la naturaleza.