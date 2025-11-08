Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este sábado 8 de noviembre de 2025

Esta mañana en Mendoza, se prevé un día parcialmente nuboso, con temperaturas que rondarán entre los 6.6°C y los 17.5°C. La máxima humedad alcanzará el 62%, por lo que se recomienda llevar un abrigo ligero al salir. Puede consultar más sobre el clima para planificar su jornada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

En la tarde y noche mendocina, el clima continuará con condiciones de nubosidad variable, manteniendo temperaturas frescas hacia la noche. Los vientos alcanzarán una velocidad máxima de hasta 11 km/h, asegurando una atmósfera serena y sin situaciones adversas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Mendoza

Considerando las condiciones atmosféricas, se sugiere llevar ropa ligera y mantener hidratación continua. Además, aunque la probabilidad de lluvia es baja, es recomendable tener en cuenta los pronósticos actualizados para cualquier cambio repentino en el clima.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 8 de noviembre de 2025

Las observaciones astronómicas de hoy indican que el sol saldrá a las 08:05 y se pondrá a las 18:35, ofreciendo un día de 10 horas y 30 minutos de luz diurna.