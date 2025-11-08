Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este sábado 8 de noviembre de 2025

Clima Neuquén

El clima en Neuquén

En Neuquén, el clima de esta mañana se presenta con una temperatura mínima de 4.9°C. Se espera un cielo parcialmente nuboso con una humedad relativa del 75%. Los vientos soplarán del oeste con una velocidad promedio de 13 km/h, lo que generará una sensación térmica fresca. La sensación de frescura podría ser más notable debido a la intensidad de los vientos.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Durante la tarde, las temperaturas ascenderán y alcanzarán una máxima de 17°C. El cielo se mantendrá con nubosidad intermitente, brindando algunos momentos de sol. La humedad promedio se mantendrá alrededor del 55%, mientras que los vientos reducirán su velocidad a 8 km/h. Por la noche, las condiciones se mantendrán similares, con un enfriamiento gradual hacia la mínima esperada del día siguiente. Sin precipitaciones previstas, este sábado parece ideal para actividades al aire libre.

Observaciones astronómicas en Neuquén

El amanecer en Neuquén está previsto para las 08:47 y el atardecer para las 18:16. La salida de la luna será a las 17:28 y su puesta se espera a las 08:22 del día siguiente. Es un buen momento para disfrutar del atardecer que pinta de colores el cielo.