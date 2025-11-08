Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este sábado 8 de noviembre de 2025

Pronóstico del día

Hoy en Santa Fe, el clima presentará cielos despejados durante la mañana, con temperaturas mínimas de aproximadamente 7.9°C. A lo largo de la jornada, se espera que las máximas alcancen los 18.5°C.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde y noche, Santa Fe mantendrá condiciones parcialmente nubosas. No se prevé ninguna precipitación significativa para el día de hoy, lo que permitirá disfrutar de un clima estable.

Los vientos rondarán los 11 km/h en su máxima, mientras que la humedad tendrá un punto máximo del 85%.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 8 de noviembre de 2025

El amanecer en Santa Fe se producirá a las 7:59 y el anochecer está previsto para las 18:06. Se espera buena visibilidad mientras el sol esté en el horizonte, favoreciendo actividades al aire libre.