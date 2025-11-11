Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este martes 11 de noviembre de 2025

martes, 11 de noviembre de 2025, 06:06

Previsión para la mañana

Esta mañana en Tierra Del Fuego, el clima se presenta con cielos parcialmente nubosos. La temperatura mínima rondará los -0.6°C, por lo que es recomendable abrigarse bien. La humedad se encuentra alrededor del 96%, y la velocidad del viento puede llegar a los 11 km/h, lo que podría añadir una sensación de frescor adicional.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Por la tarde y noche, se espera que el clima continúe con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas máximas alcanzarán los 2.9°C y se prevé que los vientos aumenten su velocidad hasta los 22 km/h. Aunque no se esperan precipitaciones significativas, manténgase informado para cualquier cambio en el pronóstico.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 11 de noviembre de 2025. La salida del sol está prevista a las 09:54, mientras que la puesta será alrededor de las 17:12, otorgando suficientes horas de luz para disfrutar del día. Se recuerda que la fase lunar actual es de luna llena, ideal para quienes disfrutan de las observaciones lunares.