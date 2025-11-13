Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este jueves 13 de noviembre de 2025

Pronóstico Diario

Pronóstico del tiempo en Catamarca para hoy

Esta clima en Catamarca se verá parcialmente nuboso durante la mañana, con temperaturas que variarán desde los 6.4°C hasta los 23.7°C. Los vientos alcanzarán velocidades de hasta 33 km/h, brindando un ambiente fresco y agradable. La probabilidad de precipitación es baja, asegurando que las condiciones climáticas sean favorables para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Por la tarde y la noche de hoy, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso mientras las temperaturas descienden gradualmente. Los vientos seguirán su curso, aunque con menor intensidad. La humedad relativa alcanzará un nivel máximo del 65% durante la noche, presentando condiciones húmedas. Asegúrese de llevar una chaqueta ligera si planea salir.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 13 de noviembre de 2025

Para los interesados en observaciones astronómicas, el sol se alzará en Catamarca a las 8:12, mientras que se ocultará a las 18:33. Aproveche estas horas para disfrutar del paisaje y de las vistas impresionantes que la región tiene para ofrecer.