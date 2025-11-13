Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 13 de noviembre de 2025

Clima Diario

Pronóstico del tiempo para la mañana en Ciudad De Buenos Aires

Este jueves 13 de noviembre, el clima en Ciudad De Buenos Aires será tranquilo en la mañana. Puedes ver más aquí. Se espera un cielo parcialmente nublado con temperaturas mínimas de 8.6°C. La humedad se mantendrá alrededor del 78%, proporcionando un ambiente fresco pero nada extremo. Los vientos soplarán a una velocidad media de hasta 12 km/h, lo que ayudará a mantener el aire en movimiento y contribuirá a que no se acumule sensación de pesadez en la atmósfera.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante la tarde y la noche, las condiciones climáticas seguirán siendo estables. La temperatura máxima alcanzará los 16°C bajo un cielo que seguirá presentando intervalos nubosos. La humedad relativa bajará ligeramente, manteniéndose entre niveles moderados. No hay pronóstico de precipitaciones, lo cual brinda un buen día para aquellos que planean actividades al aire libre. Los vientos serán calmos, con ráfagas suaves que prometen un día agradable para realizar cualquier actividad en la ciudad.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Ciudad De Buenos Aires

Es un buen día para disfrutar de paseos al aire libre, pero sería prudente llevar una chaqueta ligera por si la brisa se vuelve fresca en algún momento. Mantente hidratado y aprovecha el día parcialmente soleado con precaución, siempre usando protección solar adecuada.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 13 de noviembre de 2025

La salida del sol está programada para las 7:57 a.m., mientras que se espera que se ponga a las 5:50 p.m. Contempla la belleza del amanecer y el atardecer en el horizonte, ya que son momentos perfectos para la observación y la fotografía.