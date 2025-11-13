Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este jueves 13 de noviembre de 2025

Clima y tiempo

Para comenzar el día, en Corrientes tendremos una clima con cielo parcialmente nuboso, temperaturas mínimas de aproximadamente 8.2°C. A lo largo de la mañana, no se espera lluvia, pero la sensación térmica será agradable. La humedad alcanzará un nivel del 94%, lo cual puede hacer que el día se sienta un poco más húmedo de lo habitual.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Por otra parte, las temperaturas máximas rondarán los 18.8°C, con una leve brisa que soplará a una velocidad media de 12 km/h. No se anticipan precipitaciones durante la tarde y la noche. El cielo continuará mostrando nubes parciales, ofreciendo sin embargo algunas aperturas que permitirán disfrutar parcialmente del cielo despejado a medida que el día avance.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 13 de noviembre de 2025

Hoy, el amanecer será a las 07:42, mientras que el atardecer está programado para las 18:08. Estos horarios dejan una duración de luz solar bastante extendida para poder realizar actividades al aire libre.

Un día perfecto para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, aprovechando las buenas condiciones del clima.