Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este jueves 13 de noviembre de 2025

Clima Mendoza

Hoy en Mendoza, el clima inicia con cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, la temperatura mínima será de 6.6°C y la máxima alcanzará los 17.5°C. El viento se mantendrá constante, alcanzando una velocidad máxima de 11 km/h, mientras que la humedad rondará el 62%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

En la tarde, se espera que las condiciones climáticas continúen similares, con una leve posibilidad de precipitaciones. Los vientos soplarán con mayor intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 13 km/h. Al caer la noche, la temperatura comenzará a descender, haciendo recomendable tener abrigo a mano.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Mendoza

Se recomienda vestir en capas debido a las fluctuaciones de temperatura entre la mañana y la tarde. Debido a la posibilidad de vientos más fuertes, asegúrese de asegurar objetos ligeros que puedan volarse. Para los que sufren de alergias, es recomendable tener precaución debido a la calidad del aire y polvo en el ambiente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 13 de noviembre de 2025

El sol saldrá a las 08:34 y se pondrá a las 18:35, ofreciendo un día completo para realizar actividades al aire libre, aunque se recomienda hacerlo durante las horas más cálidas del día.