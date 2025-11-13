Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este jueves 13 de noviembre de 2025

Clima Actualizado
Canal 26
Por Canal 26
jueves, 13 de noviembre de 2025, 06:05

Condiciones matutinas

En la mañana, San Luis disfrutará de un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.5°C, mientras que la humedad alcanzará un máximo del 66%. La velocidad del viento se mantendrá a una media de 22 km/h, creando condiciones agradables para iniciar el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Durante la tarde y noche, las condiciones climáticas se mantendrán estables con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas máximas llegarán hasta los 17.7°C, asegurando un ambiente acogedor. Aunque no se espera lluvia, la velocidad del viento puede aumentar ligeramente a lo largo del día. La humedad descenderá hasta un valor mínimo del 42% durante el día, proporcionando una sensación de frescura.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 13 de noviembre de 2025

Para quienes disfrutan de las observaciones astronómicas, el sol sale alrededor de las 08:25 y se pondrá a las 18:24, brindando un día lleno de luz solar.