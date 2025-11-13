Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este jueves 13 de noviembre de 2025

Clima Actualizado

Condiciones matutinas

En la mañana, San Luis disfrutará de un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.5°C, mientras que la humedad alcanzará un máximo del 66%. La velocidad del viento se mantendrá a una media de 22 km/h, creando condiciones agradables para iniciar el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Durante la tarde y noche, las condiciones climáticas se mantendrán estables con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas máximas llegarán hasta los 17.7°C, asegurando un ambiente acogedor. Aunque no se espera lluvia, la velocidad del viento puede aumentar ligeramente a lo largo del día. La humedad descenderá hasta un valor mínimo del 42% durante el día, proporcionando una sensación de frescura.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 13 de noviembre de 2025

Para quienes disfrutan de las observaciones astronómicas, el sol sale alrededor de las 08:25 y se pondrá a las 18:24, brindando un día lleno de luz solar.