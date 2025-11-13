Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este jueves 13 de noviembre de 2025

Pronóstico de hoy

El clima en Tucumán para la mañana se presenta parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas rondando los 8.5°C. Los vientos tendrán una velocidad máxima de 22 km/h, proporcionando una sensación térmica agradable en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Por la tarde y noche, se espera que el cielo continúe parcialmente cubierto. Las temperaturas alcanzarán un pico de 22.4°C. La humedad relativa alcanzará niveles altos, alrededor del 80%, mientras que los vientos podrían alcanzar una velocidad de hasta 22 km/h. Aunque no se prevé lluvia, siempre es recomendable llevar un paraguas por si acaso.