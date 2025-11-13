Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este jueves 13 de noviembre de 2025

jueves, 13 de noviembre de 2025, 06:06

El clima en Tucumán para la mañana se presenta parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas rondando los 8.5°C. Los vientos tendrán una velocidad máxima de 22 km/h, proporcionando una sensación térmica agradable en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Por la tarde y noche, se espera que el cielo continúe parcialmente cubierto. Las temperaturas alcanzarán un pico de 22.4°C. La humedad relativa alcanzará niveles altos, alrededor del 80%, mientras que los vientos podrían alcanzar una velocidad de hasta 22 km/h. Aunque no se prevé lluvia, siempre es recomendable llevar un paraguas por si acaso.