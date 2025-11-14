Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este viernes 14 de noviembre de 2025

Clima hoy

Clima en la mañana de Río Negro

Esta mañana, el clima en Río Negro se presenta con condiciones de sol parcial y una temperatura mínima de 6.8°C. La humedad máxima alcanzará el 82%, asegurando una mañana fresca y húmeda. Se recomienda llevar abrigo al salir.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Durante la tarde y noche, el clima en Río Negro se espera que continúe con cielos parcialmente nubosos y una temperatura máxima alrededor de 17.1°C. Los vientos del este soplarán con una velocidad promedio de 22 km/h durante todo el día, aumentando ligeramente por la noche. Recomendamos asegurar cualquier objeto suelto en el exterior para evitar sorpresas por el viento.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 14 de noviembre de 2025

El sol saldrá temprano en la mañana a las 08:33 y se pondrá a las 17:51, ofreciendo poco más de nueve horas de luz solar.