Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este viernes 14 de noviembre de 2025

Clima de hoy

Pronóstico del tiempo para San Luis hoy

Este viernes, el clima en San Luis será en general con condiciones de clima ligeramente nublado. Las temperaturas mínimas se registrarán alrededor de 7.5°C. Durante la mañana, las condiciones serán tranquilas, sin lluvias y con una humedad aproximada del 66%. Los vientos tendrán una velocidad máxima de 19 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar hasta los 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

En la tarde, se mantendrá parcialmente nublado y la temperatura máxima alcanzará los 17.7°C. Hacia la noche, las temperaturas disminuirán gradualmente. No hay pronósticos de precipitaciones, con la humedad manteniéndose en torno al 42%.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 14 de noviembre de 2025

El sol en San Luis tiene previsto su salida a las 08:25 y se pondrá a las 17:41. Es un buen día para disfrutar de las luces del amanecer y atardecer, especialmente dado que no habrá condiciones climáticas adversas.