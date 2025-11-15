Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 15 de noviembre de 2025

Pronóstico Diario

Clima en la mañana en Ciudad De Buenos Aires

Esta mañana en Ciudad de Buenos Aires tendremos un clima fresco con una temperatura mínima de 8.6°C. El cielo estará parcialmente nuboso, por lo que se recomienda llevar abrigo ligero. La probabilidad de precipitación es baja, y se espera un nivel de humedad en torno al 62%. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 5 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante la tarde, la temperatura alcanzará un máximo de 16°C. El cielo se mantendrá parcialmente nuboso, haciendo de este un día ideal para actividades al aire libre. Hacia la noche, el clima seguirá fresco, con una leve brisa del sur. Los vientos podrían alcanzar hasta 8 km/h, por lo que es importante asegurarse de estar abrigado si planea salir. La humedad estará en su punto más alto cerca del 78% al término del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 15 de noviembre de 2025

Hoy el sol saldrá a las 07:28 y se pondrá a las 17:04. La fase lunar actual será sin prominencia, siendo una excelente oportunidad para contemplaciones astronómicas. Estas condiciones son ideales para los amantes del cielo nocturno que busquen una experiencia memorable.