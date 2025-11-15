Pronóstico del tiempo para Entre Ríos hoy: cómo estará el clima este sábado 15 de noviembre de 2025

Clima y tiempo

Pronóstico del tiempo para hoy

En la jornada diaria de Entre Ríos, se espera que el clima presente un día con condiciones parcialmente nubosas. La temperatura mínima se ubicará cerca de los 7.8°C, mientras que la máxima alcanzará los 17.2°C. La humedad promedio se estima en un 42%, con vientos soplando a una máxima de 13 km/h. Durante la mañana, el sol se elevará a las 07:22 y se prevé que la sensación térmica acompañe el día de manera agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Entre Ríos

Por la tarde y noche, las condiciones del tiempo se mantendrán con cielos parcialmente nubosos y una temperatura que ronda los 17.2°C. Los vientos del noreste alcanzarán velocidades de hasta 24 km/h, aportando un clima otoñal suave y placentero. Al caer la tarde, el atardecer será a las 18:05, ofreciendo un respiro perfecto para actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 15 de noviembre de 2025

El sol hará su aparición a las 07:22 y se retirará a las 18:05, garantizando horas de luz ideal para disfrutar del aire libre. Mientras que la luna, en su fase menguante, se alzará a las 17:22, ofreciendo un espectáculo astronómico para los aficionados al cielo nocturno.