Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este domingo 16 de noviembre de 2025

Clima y tiempo

Pronóstico del clima en Corrientes

En Corrientes, se espera un día con condiciones de tiempo parcialmente nuboso, predominando las altas nubes durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 8.2°C y los 18.8°C, con una humedad promedio que puede alcanzar el 94%. Se recomienda salir abrigado ya que las condiciones del clima pueden variar a lo largo del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Durante la tarde y la noche, el clima mantendrá la nubosidad con potencial para breves claros. Los vientos pueden alcanzar una velocidad máxima de 12 km/h, manteniéndose frescos pero sin provocar grandes inconvenientes. La humedad tenderá a disminuir ligeramente en horas de la noche, ofreciendo una sensación más seca.

Observaciones astronómicas

El amanecer será a las 07:42 y el atardecer marcará su llegada a las 18:08, ideal para disfrutar de las bellas vistas del anochecer en la región.