Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este domingo 16 de noviembre de 2025

domingo, 16 de noviembre de 2025, 06:01

Pronóstico del clima en Corrientes

En Corrientes, se espera un día con condiciones de tiempo parcialmente nuboso, predominando las altas nubes durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 8.2°C y los 18.8°C, con una humedad promedio que puede alcanzar el 94%. Se recomienda salir abrigado ya que las condiciones del clima pueden variar a lo largo del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Durante la tarde y la noche, el clima mantendrá la nubosidad con potencial para breves claros. Los vientos pueden alcanzar una velocidad máxima de 12 km/h, manteniéndose frescos pero sin provocar grandes inconvenientes. La humedad tenderá a disminuir ligeramente en horas de la noche, ofreciendo una sensación más seca.

Observaciones astronómicas

El amanecer será a las 07:42 y el atardecer marcará su llegada a las 18:08, ideal para disfrutar de las bellas vistas del anochecer en la región.