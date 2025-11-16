Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este domingo 16 de noviembre de 2025

Estado del tiempo
Canal 26
Por Canal 26
domingo, 16 de noviembre de 2025, 06:03

Pronóstico del clima para esta mañana en Tierra Del Fuego

La jornada en Tierra Del Fuego comienza con un cielo mayormente nublado, manteniendo la temperatura mínima en -0.6°C, lo que genera un ambiente fresco. Se prevé una sensación térmica que acompaña este patrón, junto con una ligera brisa que oscila alrededor de los 22 km/h. La humedad se mantiene relativamente alta en un 96%, haciendo el aire algo denso.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Por la tarde y durante la noche, Tierra Del Fuego experimentará un clima sin mayores cambios significativos. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 2.9°C, permitiendo una leve subida del mercurio. Sin embargo, la nubosidad seguirá siendo predominante, y se espera que los vientos continúen con una velocidad media similar a la de la mañana, alcanzando un máximo de 22 km/h. La posibilidad de precipitaciones es baja, pero la humedad se mantiene alta en torno al 96%.

También podría interesarte

Aguinaldo de diciembre 2025: cuál es la fecha límite para cobrarlo y cómo se calcula

Aguinaldo de diciembre 2025: cuál es la fecha límite para cobrarlo y cómo se calcula

Día de la Militancia: el comunicado de UTHGRA en el 53° aniversario del regreso a la Argentina de Juan Domingo Perón

Día de la Militancia: el comunicado de UTHGRA en el 53° aniversario del regreso a la Argentina de Juan Domingo Perón

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 16 de noviembre de 2025

El sol aparecerá en el horizonte de Tierra Del Fuego a las 09:54 y se ocultará a las 17:12, ofreciendo un total de aproximadamente ocho horas de luz solar. Durante el día, la luna se levantará hacia las 15:57 y se pondrá cerca de las 09:55 del día siguiente, con una fase que representa cercano a un cuarto creciente.