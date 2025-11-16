Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este domingo 16 de noviembre de 2025

Estado del tiempo

Pronóstico del clima para esta mañana en Tierra Del Fuego

La jornada en Tierra Del Fuego comienza con un cielo mayormente nublado, manteniendo la temperatura mínima en -0.6°C, lo que genera un ambiente fresco. Se prevé una sensación térmica que acompaña este patrón, junto con una ligera brisa que oscila alrededor de los 22 km/h. La humedad se mantiene relativamente alta en un 96%, haciendo el aire algo denso.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Por la tarde y durante la noche, Tierra Del Fuego experimentará un clima sin mayores cambios significativos. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 2.9°C, permitiendo una leve subida del mercurio. Sin embargo, la nubosidad seguirá siendo predominante, y se espera que los vientos continúen con una velocidad media similar a la de la mañana, alcanzando un máximo de 22 km/h. La posibilidad de precipitaciones es baja, pero la humedad se mantiene alta en torno al 96%.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 16 de noviembre de 2025

El sol aparecerá en el horizonte de Tierra Del Fuego a las 09:54 y se ocultará a las 17:12, ofreciendo un total de aproximadamente ocho horas de luz solar. Durante el día, la luna se levantará hacia las 15:57 y se pondrá cerca de las 09:55 del día siguiente, con una fase que representa cercano a un cuarto creciente.