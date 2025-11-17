Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este lunes 17 de noviembre de 2025

Clima Buenos Aires
Canal 26
Por Canal 26
lunes, 17 de noviembre de 2025, 06:01

Hoy en Buenos Aires, el clima promete cielos despejados durante la mañana con un ambiente fresco. Las temperaturas mínimas rondarán los 5.6°C, ofreciendo unas primeras horas del día algo frías.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

A medida que avance el día, experimentaremos un aumento gradual de la temperatura, alcanzando máximas de 15.7°C. Sin embargo, la nubosidad será más pronunciada por la tarde, aunque no se esperan precipitaciones significativas. La humedad se mantendrá en niveles usuales, con vientos variables a una velocidad de hasta 10 km/h, más intensos comparados con el promedio semanal.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 17 de noviembre de 2025

El sol hará su aparición a las 08:05 y se despedirá a las 17:06, permitiendo disfrutar de unas cuantas horas de luz solar ideal para realizar actividades al aire libre.

Nota: La presión atmosférica se mantendrá establem influyendo positivamente en el clima general.