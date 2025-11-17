Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este lunes 17 de noviembre de 2025

Clima Buenos Aires

Hoy en Buenos Aires, el clima promete cielos despejados durante la mañana con un ambiente fresco. Las temperaturas mínimas rondarán los 5.6°C, ofreciendo unas primeras horas del día algo frías.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

A medida que avance el día, experimentaremos un aumento gradual de la temperatura, alcanzando máximas de 15.7°C. Sin embargo, la nubosidad será más pronunciada por la tarde, aunque no se esperan precipitaciones significativas. La humedad se mantendrá en niveles usuales, con vientos variables a una velocidad de hasta 10 km/h, más intensos comparados con el promedio semanal.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 17 de noviembre de 2025

El sol hará su aparición a las 08:05 y se despedirá a las 17:06, permitiendo disfrutar de unas cuantas horas de luz solar ideal para realizar actividades al aire libre.

Nota: La presión atmosférica se mantendrá establem influyendo positivamente en el clima general.