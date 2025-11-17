Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este lunes 17 de noviembre de 2025

Pronóstico del tiempo para la mañana en Formosa

El clima esta mañana en Formosa se caracterizará por ser templado, con un cielo que presentará nubes dispersas. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 7.9°C, lo que proporcionará una sensación fresca al comienzo del día. A lo largo de la mañana, se espera una suave brisa de hasta 9 km/h, ofreciendo un ambiente agradable para las actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá alrededor del 41%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

A medida que avance la jornada en Formosa, durante la tarde y noche, el tiempo permanecerá parcialmente nublado. Las temperaturas máximas alcanzarán los 20.5°C, lo que hará que el ambiente se sienta más cálido. El viento podría intensificarse levemente, llegando a ráfagas de hasta 17 km/h, mientras la humedad máxima alcanzará el 96%. Cabe destacar que no se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, manteniendo las condiciones secas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 17 de noviembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 07:37 horas, brindando luz natural durante gran parte del día, y realizará su descenso en el horizonte a las 18:08 horas, proporcionando un atardecer temprano característico de la temporada.