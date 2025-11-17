Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este lunes 17 de noviembre de 2025

Clima en detalle

Este lunes 17 de noviembre de 2025, el clima en Mendoza será mayormente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas serán de aproximadamente 6.6°C, mientras que se espera alcanzar máximas de hasta 17.5°C. Los vientos tendrán una velocidad promedio de 11 km/h, intensificándose en ráfagas que podrían llegar hasta los 13 km/h. La humedad sería del 62%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

En la tarde y noche de hoy, el cielo se mantendrá parcialmente nublado. Las condiciones climáticas no variarán significativamente respecto a la mañana, pero los vientos podrían llegar hasta los 13 km/h, lo cual podría intensificar la sensación térmica del día. No se espera lluvia para hoy, proporcionando condiciones favorables para las actividades al aire libre.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Mendoza

Es recomendable vestir en capas, ya que las temperaturas pueden variar a lo largo del día. Asimismo, asegurarse de estar hidratado, aprovechando la baja probabilidad de precipitaciones.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 17 de noviembre de 2025

El sol saldrá a las 08:34 y se pondrá alrededor de las 18:35, permitiendo un rango razonable de luz para planificar actividades exteriores en la ciudad de Mendoza.